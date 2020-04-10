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Polis Haftası'nda 2 polisi darp eden şahıslar adliyeye sevk edildi Gürültü yaptıkları için kendilerini uyarmaya gelen 2 polis memurunu darp eden 3 şahıs gözaltına alındı Polis memurlarına saldırıp birinin burnunu kırdılar, diğerini hafif şekilde yaraladılar

İHA

Denizli'de gürültü yaptıkları konusunda komşularının şikayeti üzerine olaya müdahaleye gelen polis memurlarına saldırarak birinin burnunu kıran, diğerini ise hafif şekilde yaralayan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis Haftası'nın kutlandığı bu hafta polise saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polis Haftası'nda 2 polisi darp eden şahıslar adliyeye sevk edildi Gürültü yaptıkları için kendilerini uyarmaya gelen 2 polis memurunu darp eden 3 şahıs gözaltına alındı Polis memurlarına saldırıp birinin burnunu kırdılar, diğerini hafif şekilde yaraladılar

Denizli’de gürültü yaptıkları konusunda komşularının şikayeti üzerine olaya müdahaleye gelen polis memurlarına saldırarak birinin burnunu kıran, diğerini ise hafif şekilde yaralayan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis Haftası’nın kutlandığı bu hafta polise saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, olay dün gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, apartmandaki 3 şahıs gürültü yapınca komşuları tarafından uyarıldı. Ancak buna aldırış etmeyen şahıslar bu defa kendisini uyarmaya gelen komşuları ile tartıştı. Komşular ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ahmet K., Bülent Y. ve Mustafa B. isimli şahısların kaldığı daireye giderek haklarında şikayet olduğunu söyledi. Buna kızan şahıslar bu defa apartman boşluğuna çıkarak hem kendilerini şikayet eden komşularına hem de olaya müdahaleye gelen polis memurlarına küfür ve hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine polis memurları şahısları uyarınca taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Ahmet K., Bülent Y. ve Mustafa B., isimleri henüz öğrenilemeyen 2 polis memuruna saldırarak birisinin burnu kırdı, diğerini de hafif şekilde yaraladı.

Şahıslar soruları cevapsız bıraktı
Darp edilen polis memurlarının yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Bölgeye gelen diğer polis ekipleri meslektaşlarını darp edip yaralayan Ahmet K., Bülent Y. ve Mustafa B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şahıslar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının ‘olayı neden gerçekleştirdikleri’ konusundaki sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Şahısların akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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