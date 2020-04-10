67 yaşındaki kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı

<br>Tunay YAZICI, (Çivril) / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari'nin (67) ineğine doğumu jandarma yaptırdı<br>Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Hafize Tari, ineğinin doğum yapacağını fark etti. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp yardım istedi. Yardıma jandarma ekipleri gönderildi. Veterinerin yetişememe ihtimaline karşı kolları sıvayan jandarma ekipleri, ineğin doğumunu gerçekleştirdi.<br>4 yaşındaki inek, sağlıklı bir erkek buzağı dünyaya getirdi.<br>İneğinin doğumuna yardım eden jandarmalara teşekkür eden Tari, "Devletimizden Allah razı olsun. Jandarmalara teşekkür ederim. Buzağımız sağlıklı bir şekilde doğdu. Çok mutluyum" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Tunay YAZICI<br>2020-04-10 17:25:06<br>

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