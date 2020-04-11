Denizli´de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Denizli´de de market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta bu gece yarısından itibaren cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Denizli´de haberi duyan vatandaşlar evlerinden çıkıp market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. İş yerleri önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sıra bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, yoğunluk oluşturmamaları yönünde uyarılar yaptı.<br>Trafikte de uzun araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonları ve buradaki marketlerde de yoğunluklar yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-04-11 00:27:54<br>

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