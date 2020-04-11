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Denizli´de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2)

DHA

SOKAKLAR BOŞ KALDI Denizli'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarına uyarılarda bulunurken, kentin işlek noktaları boş kaldı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti.Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT 2020-04-11 02:38:28

Denizli´de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2)

<br>SOKAKLAR BOŞ KALDI<br>Denizli'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarına uyarılarda bulunurken, kentin işlek noktaları boş kaldı.<br>Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti.Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-04-11 02:38:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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