Denizli´de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>SOKAKLAR BOŞ KALDI<br>Denizli'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarına uyarılarda bulunurken, kentin işlek noktaları boş kaldı.<br>Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti.Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-04-11 02:38:28<br>

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