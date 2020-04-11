Sokağa çıkma yasağı olan Denizli'de fuhuş operasyonu Sokağa çıkma yasağında fuhuş yaptığı tespit edilen toplam 8 şahısa 22 bin TL ceza Sokağa çıkma yasağına rağmen masaj salonunu açtılar

Denizli’de polis ekipleri fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda biri yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde bugün sabaha karşı gerçekleştirildi. Mahallede bulunan bir binanın ikinci katındaki ikameti masaj salonu gibi işletildiği ve fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Polis ekipleri baskın yaptıkları adreste müşteri konumundaki K.İ., ile ikamette masözlük yapan yabancı uyruklu A.A.’nın para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. İkamette K.İ., ve A.A., ile birlikte toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara toplamda 22 bin 50 TL para cezası kesildi. Yabancı uyruklu A.A., ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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