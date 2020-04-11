Sokağa çıkma yasağında fuhuş operasyonu

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)SOKAĞA çıkma yasağı getirilen Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapılan dairede 8 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.<br>Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren dairede K.İ. ile masözlük yaptığını söyleyen yabancı uyruklu A.A.'nın para karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri, içerideki 8 kişiyi gözaltına aldı. Dairenin sahibi E.K. ile 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi. A.A. sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-11 13:15:37<br>
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