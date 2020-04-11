Sokağa çıkma yasağında fuhuş operasyonu

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)SOKAĞA çıkma yasağı getirilen Denizli'de masaj salonu adı altında fuhuş yapılan dairede 8 kişi gözaltına alındı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede fuhuş yapıldığı ihbarını aldı.<br>Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren dairede K.İ. ile masözlük yaptığını söyleyen yabancı uyruklu A.A.'nın para karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri, içerideki 8 kişiyi gözaltına aldı. Dairenin sahibi E.K. ile 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi. A.A. sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-11 13:15:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.