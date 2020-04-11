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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi

DHA

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve meydanlarda yalnız kalan kedi ve köpekleri, yasaktan muaf tutulan gazeteciler besledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda esnaf tarafından beslenen sokak hayvanları için vatandaşlar seferber oldu. Sokağa çıkamadıkları için hayvanları besleyemeyen vatandaşlardan Ateş Er, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinden yardım istedi. Er, üçüncü kattaki evinden sepetle yiyecek uzattı. DHA Muhabiri Ramazan Çetin de sepetteki mamaları alıp, bulvar üzerindeki kedi ve köpekleri besledi. Er, kendilerine yardımcı olan...

Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve meydanlarda yalnız kalan kedi ve köpekleri, yasaktan muaf tutulan gazeteciler besledi.<br>15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda esnaf tarafından beslenen sokak hayvanları için vatandaşlar seferber oldu. Sokağa çıkamadıkları için hayvanları besleyemeyen vatandaşlardan Ateş Er, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerinden yardım istedi. Er, üçüncü kattaki evinden sepetle yiyecek uzattı. DHA Muhabiri Ramazan Çetin de sepetteki mamaları alıp, bulvar üzerindeki kedi ve köpekleri besledi. Er, kendilerine yardımcı olan DHA muhabirlerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-11 17:03:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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