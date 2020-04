Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor Sokağa çıkma yasağından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti

Denizli’de korona virüs önlemleri çerçevesinde ülke genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti.

Kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken Pamukkale Belediyesi bu süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber etti. Belediyenin “444 9 220” nolu çağrı merkezine gelen talepleri tek tek inceleyen ekipler, vatandaşların talebine anında cevap veriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bugün çağrı merkezine gelen talepleri tek tek cevapladı. Vatandaşlar en çok gıda maddeleri ile ilgili istekte bulunurken, bu talepler yerine getirildi. Bu hattı arayan Pamukkaleli vatandaşların diğer ihtiyaçları titizlikle karşılanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ilaç isteklerini bu hattan iletirken, kronik rahatsızlığı bulunan Elif Çüngür’ün ilaçları Pamukkale ilçesinde ikamet eden ağabeyi Burak Çüngür’den alınıp Tavas ilçesinin Derinkuyu mahallesinde olan babası Ali Çüngür’e teslim edildi. Bu ve buna benzer yüzlerce talep Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirilmeye devam ediyor.



“Devletimiz her zaman olduğu gibi şimdi de milletimizin yanındadır”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ile mücadele konusunda devletin bütün imkanları ile vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Başkan Örki, “Sokağa çıkma yasağı süresince Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla işbirliği içinde her türlü önlem alınmıştır. Hiçbir vatandaşımızın sorun yaşamasına müsaade edilmeyecektir. Pamukkale Belediyesi olarak devletimiz adına tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Tüm ihtiyaçlarınız için 112 çağrı merkezini ya da 444 9 220 çağrı merkezi numaramızı arayabilirsiniz. Korona virüs ile mücadele için alınan sokağa çıkma yasağı döneminde devletimiz her zaman olduğu gibi şimdi de milletimizin yanındadır. Bu küresel sorunla mücadeleyi sizlerle birlikte kazanacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.