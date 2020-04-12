(Özel) Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi Müzisyen evinin önünde konser verdi, müziği duyan balkona çıkarak oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi Müzisyen evinin önünde konser verdi, müziği duyan balkona çıkarak oynadı

İHA

(Özel) Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi Müzisyen evinin önünde konser verdi, müziği duyan balkona çıkarak oynadı

Denizli’de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğrenen müzisyen, evinin önüne kurduğu dev ses sistemi ile konser verdi. Müzik sesini duyup balkona çıkan vatandaşlar, kendilerini müziğin ritmine kaptırıp göbek attı.
Denizli’de düğün ve özel günlerde müzisyenlik yapan Ergün Salman, artan korona vakalarından dolayı iptal olan düğünlere gidemeyince evinin önüne kurduğu ses sistemi ile sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan vatandaşların moral bulması için şarkılar çaldı. Müzik sesini duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından evlerinin balkonları ve pencerelerinden göbek atarak eğlendi. Müzik sesini duyan alt sokaktaki vatandaşlar ise kendi evlerinden müzik açarak eğlenmeye başladı. Sokakta İzmir Marşı'nın yankılanması sonrası vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrağı sallamaya başladı. Kimi vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Evinin önüne kurduğu sistemle mahalleliyi eğlendiren müzisyen Ergün Salan, “Virüsten dolayı bizimde düğünler bitti. Evdeyiz. Bende sırf mahalleli eğlensin, herkesin keyfi yerine gelsin diye böyle bir şey yaptım. Komşuların yaklaşımı iyiydi. Hepsi de çok güzeldi. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Pamukkale'de kaz ve ördek sesleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pamukkale'de kaz ve ördek sesleri
Pamukkale'de sadece kaz ve ördek sesleri var
YEREL HABERLER Pamukkale'de sadece kaz ve ördek sesleri var
Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak
YEREL HABERLER Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak
(Görüntülü) Yasağın ikinci gününde de Denizli'de sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ikinci gününde de Denizli'de ...
Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü
YEREL HABERLER Denizli, yasağın ikinci gününde hayalet şehre döndü
Denizli’de sokak sokak ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Denizli’de sokak sokak ekmek dağıtıldı
(Görüntülü) Araçlarda sosyal mesafe uyarısı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Araçlarda sosyal mesafe uyarısı 
Yasağı delen sahte plakalı otomobilin sürücüsüne 7 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Yasağı delen sahte plakalı otomobilin sürücüsüne 7 ...
Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor Sokağa çıkma yasağından sonra Pamukkale Belediyesi harekete geçti
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı ...
Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı Kovalamaca sonrası yakalanan şahsa toplamda yaklaşık 6 bin 500 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis ...
Başkan Zolan: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili paniğe gerek yok" “Tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili paniğe ...
Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını gazeteciler besledi
Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
YEREL HABERLER Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
Kardeş kavgasında ağır yaralanan en küçük kardeş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kardeş kavgasında ağır yaralanan en küçük kardeş ...
Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada Başkan Doğan: “Belediyemizin tüm olanakları hemşehrilerimizin emrindedir”
YEREL HABERLER Başkan Doğan ekipleri ile birlikte sahada Başkan ...
(Görüntülü) Denizli'de fırına giden vatandaşlar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de fırına giden vatandaşlar ...
Denizli'de fırına giden vatandaşlar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Denizli'de fırına giden vatandaşlar evlerine ...
Denizlispor'da Rodallega'nın hayali Boca Juniors
YEREL HABERLER Denizlispor'da Rodallega'nın hayali Boca Juniors
Sokağa çıkma yasağında fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında fuhuş operasyonu
Sokağa çıkma yasağı olan Denizli'de fuhuş operasyonu Sokağa çıkma yasağında fuhuş yaptığı tespit edilen toplam 8 şahısa 22 bin TL ceza Sokağa çıkma yasağına rağmen masaj salonunu açtılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı olan Denizli'de fuhuş ...
(Görüntülü) Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
YEREL HABERLER Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
Denizli’nin cadde ve sokaklarının bomboş hali havadan görüntülendi Sokağa çıkma yasağı sonrası nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli adeta hayalet şehre dönüştü Kentte vatandaşlar yasağa riayet ederek sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Denizli’nin cadde ve sokaklarının bomboş hali havadan ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında, iki otomobile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X