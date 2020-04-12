(Özel) Müzisyen mahalleyi düğün salonuna çevirdi Müzisyen evinin önünde konser verdi, müziği duyan balkona çıkarak oynadı

Denizli’de komşularının sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde sıkıldığını öğrenen müzisyen, evinin önüne kurduğu dev ses sistemi ile konser verdi. Müzik sesini duyup balkona çıkan vatandaşlar, kendilerini müziğin ritmine kaptırıp göbek attı.

Denizli’de düğün ve özel günlerde müzisyenlik yapan Ergün Salman, artan korona vakalarından dolayı iptal olan düğünlere gidemeyince evinin önüne kurduğu ses sistemi ile sokağa çıkma yasağından dolayı evde kalan vatandaşların moral bulması için şarkılar çaldı. Müzik sesini duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından evlerinin balkonları ve pencerelerinden göbek atarak eğlendi. Müzik sesini duyan alt sokaktaki vatandaşlar ise kendi evlerinden müzik açarak eğlenmeye başladı. Sokakta İzmir Marşı'nın yankılanması sonrası vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrağı sallamaya başladı. Kimi vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Evinin önüne kurduğu sistemle mahalleliyi eğlendiren müzisyen Ergün Salan, “Virüsten dolayı bizimde düğünler bitti. Evdeyiz. Bende sırf mahalleli eğlensin, herkesin keyfi yerine gelsin diye böyle bir şey yaptım. Komşuların yaklaşımı iyiydi. Hepsi de çok güzeldi. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.