Denizlispor'da Rodallega sıkı çalışıyor

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<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor. Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu evinin bahçesinde yaptığı idmanlarla formonu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.<br>Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon yeşil-siyahlılarda 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı.<br>Öte yandan Ege ekibinde tüm futbolcuların verilen program doğrultusunde evlerinde çalıştığı açıklandı. Denizlispor 27 Nisan Pazartesi günü tesislerinde idmanlara başlayacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>-Rodallega'nın bahçede çalışma yapmasıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-04-13 11:25:44<br>

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