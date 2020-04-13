Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü

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<br>Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Denizli'de hayat normale döndü. Sabah saatlerinde 48 saatlik yasağın ardından, esnaf kepenk açtı, evlerinden çıkan vatandaşlar işlerine gitti, trafik akışı ise normal seyrine döndü.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Denizli'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine gitti. 2 gün boyunca kapalı kalan iş yerleri de bu sabah kepenk açtı. Şehirdeki trafik akışı ise normal seyrine döndü. Banka ve ATM'lerin önünde yoğunlukların oluştuğu, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarını beklediği görüldü. Denizli Otogarı'nda kentteki ilçelere hareket eden minibüsler, seferlerine kaldığı yerden devam etti. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini sürdürdü. Vatandaşlara, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-13 11:33:10<br>

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