(Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine şimdi bakın ne yapıyor? Telef olan ineğine ağlarken gündem olan Sabiha Özel, şimdi korona virüsün bitmesini bekliyor İnekleri ile dağ ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesi için gün sayıyor

Yeni Zelanda’da koronavirüsten bir kişi daha öldü

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Denizli’de telef olan ineğinin başında feryat ederken çekilen fotoğrafı ile Türkiye’nin gündemine oturan 71 yaşındaki Sabiha Özel, kamu ve hayırseverlerin desteği ile alınan 6 inek ve 2 buzağısı ile özlediği dağlara ve bayırlara çıkmak için korona virüs tehdidinin geçmesini bekliyor.

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