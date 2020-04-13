Denizli’de bir haftada 54 kaza meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir hafta içerisinde 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ayrıca 16 bin 906 aracın kontrol edildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 16 bin 906 aracın kontrol edildiği, bu kontroller sonrası 2 bin 298 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 1 ölümlü, 14 yaralanmalı ve 39 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 54 kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.