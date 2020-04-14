Denizlispor´da Özgür tam isabet

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu. Ocak ayında Kasımpaşa´dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor´dan Ogenyi Onazi ile Bodrumspor´dan Muhammed Özkal´ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu. Tecrübeli futbolcuyu, 6 maçta 259 dakika görev alan Onazi takip etti. Nijeryalı orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.BEN YOUSSEF HAYAL KIRIKLIĞIYeşil-siyahlı ekibin, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Syam Ben Youssef ise hayal kırıklığı yarattı. Savunmaya ilaç olması beklenen 31 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla sadece 2 maçta forma giyebildi. Tunuslu oyuncu, bu maçlarda 180 dakika sahada kaldı. Ege ekibinin genç oyuncusu Muhammet Özkal ise, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sonradan oyuna girip Galatasaray´a gol atmayı başardı. Devre arası takıma katılanlar arasında en az süreyi alan 20 yaşındaki stoper, 2 maça çıkıp, 31 dakika oynayabildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-04-14 12:45:40<br>
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