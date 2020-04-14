Online doktor hizmeti Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ‘online doktor hizmeti’ dönemi başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan COVID19 sebebiyle evden ve işyerinden hastaneye gelemeyen hastalar için online doktor hizmeti başladı. Hizmet kapsamında hastalar, hastane bünyesindeki doktorlar ile akıllı telefon ve tablet üzerinden canlı görüşme gerçekleştirebilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Denizli’de bir ilke imza attı. Dünyayı saran COVID19 nedeniyle hastaneye gelmekten çekinen ve evde kalması gereken hastalar için online doktor uygulaması devreye girecek. Denizli’de ilk olma özelliği taşıyan bu sağlık uygulaması ile hastalar, akıllı telefon/tablet aracılığıyla doktorlarıyla online görüşebilecek.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen hastalara bir hasta danışmanı tanımlanacak. Tanımlanan Hasta Danışmanı tüm online süreçlerde hastaya rehberlik ederek teknik altyapıdan ödemeye kadar online gerçekleşecek tüm sürece yardımcı olarak görüşmenin konforlu geçmesini sağlayacak.



“Doktorlarımız hastalarımıza bir telefon mesafesinde”

Sundukları ‘Online Doktor Hizmetleri’ kapsamında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, “2019 yılının sonunda yaptığım değerlendirmede 2020 yılında daha dijital bir hastane olacağımızdan, dijital yatırımlarımızın artacağından söz etmiştim. Denizli’de ilk kez hayata geçirdiğimiz ‘Online Doktor Hizmetleri’ uygulamamız da bu yatırımlarımızın somut bir çıktısı olacak. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinden dolayı evden çıkamayan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalarımız için bu uygulamayı hayata geçirdik” dedi.



“Bir çok branşı online görüşmeye dahil ettik”

Kardiyoloji’den İç Hastalıkları’na, Nöroloji’den Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatri’ye kadar birçok branşı online doktor hizmetlerine dahil ettiklerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çelik, “ İlerleyen haftalarda bu branşlar dışında hastalarımızın destek duyduğu sağlık problemlerinden muayene ve kontrollerine, kronik hastalıklarının takibinden danışmak istedikleri tüm sağlık sorunlarına kadar diğer branşlarımızda da görüntülü online görüşme hizmeti vereceğiz.” dedi.



“Online görüşme için teknik altyapısı olmayanlara biz gideceğiz”

Dr. Çelik, online görüşmeden yararlanmak isteyen fakat teknik altyapısı olmayan ya da yetersiz kalan hastalar için de hayata geçirdikleri çözüm önerilerine değindi. Dr. Çelik, “Doktorlarımız ile online görüşmek isteyen fakat teknik altyapısı olmayan hastalara biz gideceğiz. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele rehberi doğrultusunda dezenfekte edilen Cerrahi Mobil aracımız ile Hasta Danışmanlarımız eşliğinde Denizli Merkez sınırları içerisinde bu hizmetimizden yararlanmak isteyenlerin bulunduğu noktaya gidecek. Teknik tüm altyapıyı hastanın bulunduğu noktada sağlayarak görüşmenin sorunsuz geçmesi için gerekli çalışmayı yapacağız. İlerleyen dönemlerde bu hizmetimizden ilçelerdeki hastalarımızı da yararlandıracağız, çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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