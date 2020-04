Denzlispor Başkanı Ali Çetin'den yayıncı kuruluş açıklaması Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Yayıncı kuruluşun iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum" "Kulüplerin çok zor günler geçireceği kesin"

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, yayıncı kuruluşun kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını sert bir dille eleştirerek, "Kulüplerin çok zor günler geçireceği kesin. Kulüp yönetimlerinin ve şehir dinamiklerinin desteğiyle ancak bir yere kadar gidilebilir. Türkiye’deki bütün kulüpler yayıncı kuruluştan üstündür. Bunun farkına varmaları lazım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluş, mart ayının ilk üç haftasındaki maçların oynanılmış olmasına rağmen, ödemeleri durdurduğunu TFF’ye iletti. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin de alınan bu karar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşa yüklenerek, "Hiçbir yayıncı kuruluş Türk futbolunun kaderiyle oynayamaz. Üzülerek söylüyorum ki yayıncı kuruluş bugüne kadar gösterilen iyi niyet çerçevesindeki bütün gayretlerimizi yıkmıştır. Çünkü biz sezon başında onların talepleri üzerine çok ciddi miktarda bütün kulüpler olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olup, indirim yaptık ama onların bu dönemde destek olması gerekirken bu şekilde yaklaşımları bütün futbol camiasını üzmüştür. Söylediğim gibi Türkiye’deki bütün kulüpler yayıncı kuruluştan üstündür. Bunun farkına varmaları lazım" şeklinde konuştu.



"Bir paketi iptal ettirmek isterseniz, iptal ettiremezsiniz"

Başkan Ali Çetin, yayıncı kuruluşun sattığı paketlerden dolayı vatandaşlardan kesintisiz olarak para almasının yanı sıra bir şirket olarak yayıncı kuruluşun da diğer şirketler gibi bu işten karlı çıkmanın hesaplarını yapmaması gerektiğini dile getirdi. Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zaten yayıncı kuruluş sattığı paketlerden dolayı vatandaşlardan her ay para alıyor. Şu an bir paket iptal ettirmeyi denerseniz iptal ettiremezsiniz. Bir kaybı varsa reklam kaybı vardır ama sporun ve dünyanın ciddi kayıpları var. Bu işten karlı çıkmanın hesaplarını yapmamalı. Hatta daha da destek vermeli çünkü yayıncı kuruluş da şirket ve bütün şirketler gibi Türk futbolunun ve Türk ekonomisinin yanında olmaları gerekiyor."



"Bu hiç iyi niyetli bir gösterge değil"

Kulüplerin zor günler geçirdiği ve geçirmeye de devam edeceğini söyleyen Çetin, "Kulüplerin çok zor günler geçireceği kesin. Kulüp yönetimlerinin ve şehir dinamiklerinin desteğiyle ancak bir yere kadar gidilebilir. Kulüplerin şu anda hiçbir geliri yok. Kulüpler gerçekten kötü günler yaşıyor ama yayıncı kuruluşunda bu şekilde yaklaşımı kulüplere bir darbe daha vurmuştur. Bu hiç iyi niyetli bir gösterge değildir. Bir B ve C planı kesinlikle araştırılması gerekiyor. Sezon başından beri yayıncı kuruluşun iyi niyetli yaklaştığını düşünmüyorum, hiçbir zaman da düşünmedim. Sadece kendi kişisel ve şirketlerinin menfaatlerini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.



"Yaklaşımları bütün kulüplerimizi üzdü"

Yayıncı kuruluşun aldığı bu kadarın Denizlispor ve diğer Türk kulüplerinin borçlarını arttıracağını dile getiren Çetin, "Diğer kulüplerin ekonomilerini gerçekten bilmiyorum ama biz Denizlispor olarak 40 milyon TL civarındaydı borcumuz. Şu anda 50 milyon TL’ye çıktı borcumuz. Maçlar oynanmayınca, paralar da gelmeyince, gelirlerimiz de gecikince. Çünkü giderlerimiz sürekli devam ediyor ama bir önlem alınmadan böyle devam edilirse sezon sonuna 70 milyon TL’yi bulur. Yani bizler için uykuları kaçıran rakamlar. Çünkü biz yönetime gelirken borçların da başarıyla beraber azalacağını söylemiştik. Çok da iyi gidiyorduk gerçekten. 40 milyon TL, Süper Lig kulübü için çok bir para değildi. Gerçekten çok iyi gidiyorduk. Bu lanet olası koronadan dolayı bütün hesaplar karıştı. Biz bunu başaramayacak değiliz. Başaracağız. Bir tek bizim başarmamız da önemli değil. Önemli olan bütün Türkiye kulüplerinin bu illetten kurtulması, çok zararlı çıkmaması. Dediğim gibi yayıncı kuruluşu destek vermesi gereken bir dönemdeyiz. Bu yaklaşımları bütün kulüplerimizi üzdü" diye konuştu.



"Türk futbolunun toparlanması uzun yıllar alır"

Çetin, yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurmasının ardından kulüplerin kapıya kilit vurmaları durumunda Türk futbolunun uzun yıllar toparlanamayacağını söyledi. Çetin, "Federasyonla ilgili şu anda net bir bilgimiz yok. Federasyon da bu konuyla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Biz Denizlispor olarak bu işin altından kesinlikle kalkarız. Bu şehir bize bu kadar sahip çıkıyorken, futbolcularımız bize bu kadar sahip çıkıyorken biz bunu bir şekilde atlatırız. Ancak bir tek bizim atlatmamız önemli değil önemli bütün kulüplerin bu işten zararlı çıkması. Allah korusun kulüpler kapıya kilit vurursa Türk futbolunun toparlanması uzun yıllar alır" dedi.

Öte yandan futbolcuların henüz ödemeler hakkında bir talepte bulunmadığını söyleyen Ali Çetin, futbolcularla bir aile olduklarını ve oyuncularının yanında olacaklarını, bu zorlu günleri beraber atlatacaklarını dile getirdi.

