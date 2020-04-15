PAÜ öğrencileri ünlü tabloları canlandırdı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri dünyaca ünlü ressamların paha biçilmez tablolarını canlandırdı. Tabloların orijinal halleri ile öğrencilerin portre fotoğraflarının bir araya gelmesiyle video hazırlanarak dijital ortamda takipçilerin beğenisine sunuldu.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini bir süredir uzaktan alan PAÜ Öğrencileri, sosyal ve kültürel etkinliklerini dijital ortamda sürdürmeye devam ediyor. Dersleri ve seminerleri dijital ortamdan takip eden öğrenciler, “Eğitimde Drama” dersi kapsamında sanatsal bir etkinliğe imza attı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında “Eğitimde Drama” dersini alan matematik öğretmeni adayları ünlü tabloları tek başlarına ya da birlikte yaşadıkları aile bireylerinin de yardımıyla canlandırıp fotoğrafladı. Etkinliği ev ortamı koşullarında gerçekleştiren öğrenciler, çalışmalarında hiçbir yeni eşya, kıyafet ve aksesuar satın almadan, elde bulunan imkânları değerlendirerek projelerini ortaya koydu. Seçtikleri tablo, dış mekân gösteriyor olsa dahi, evden çıkmadan aynı ortamı paylaştıkları aile bireyleri dışında hiç kimseyle sosyalleşmeden bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Tablonun orijinali ile öğretmen adaylarının fotoğraflarının yan yana gelmesiyle kısa bir film de hazırlanarak dijital ortamda takipçilerin beğenisine sunuldu.

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