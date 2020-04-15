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Asırlara meydan okudu, korona virüse yenildi 777 yıllık tarihi Kaleiçi çarşısı korona virüse yenildi Her gün binlerce kişiyi ağırlayan çarşı şimdilerde bomboş kaldı

İHA

Yapım tarihi 1243 ile 1250 yılları arası olarak bilinen, Denizli'deki ilk yerleşim yerlerinden Kaleiçi Çarşısı, 777 yıllık geçmişiyle korona virüsüne yenildi.

Asırlara meydan okudu, korona virüse yenildi 777 yıllık tarihi Kaleiçi çarşısı korona virüse yenildi Her gün binlerce kişiyi ağırlayan çarşı şimdilerde bomboş kaldı

Yapım tarihi 1243 ile 1250 yılları arası olarak bilinen, Denizli’deki ilk yerleşim yerlerinden Kaleiçi Çarşısı, 777 yıllık geçmişiyle korona virüsüne yenildi.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi’nde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısının kuruluşu 1243 ile 1250 yılları arası olarak biliniyor. Kaleiçi çarşısı Denizli’nin en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliğine sahip. Çarşı içerisinde tekstil, ayakkabı, bakırcılık, demircilik, kuyumculuk ve el sanatları gibi ürünlerin satıldığı iş yerleri bulunuyor. Çin’den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs salgınıyla mücadele eden Kaleiçi çarşısı esnafları salgına yenik düştü. Salgının yurt genelinde görülmeye başlaması ile birlikte yüz tutan mesleklerin olduğu çarşıda adeta hayat durdu. Çarşı içerisinde bulunan esnaflar dükkanlarını kapatmaya başladığını ve iş yerlerini açanlar ise hiç para kazanmadan akşam eve gittiklerini belirtti.

“Şu anda iş yok çok durgun, esnaf çok etkilendi”
Türkiye’ye virüs yayılmadan önce Kaleiçi çarşısının işlerinin yavaşladığını belirten ve 30 yıldır bıçak imalatı yapan Hüseyin Yıldırım, “Virüsten sonra kimse kalmadı sokaklar bomboş gelen veya giden yok bizde dükkan kapalı kalmasın diye geliyoruz. Şu anda iş yok çok durgun, esnaf çok etkilendi belki fabrikada çalışanlar fazla etkilenmemiştir çünkü fabrikada çalışan işini bitirdiği zaman evine dönüyor. Çarşıya çıkmıyor kimse gelmiyor gerçekten sokağın durumdan da belli kimse yok” dedi.

“Esnaflarımız şefte yapmadan gidiyor”
Tekstil ve giyim sektörü ile uğraşan Soner Yıldız virüsün başladığı günden bu yana dükkanların kapanmaya başladığını belirtti. Yıldız, “Esnaflarımız şefte yapmadan gidiyor, zaten yarımız şu anda kapalı, yarısı da açık saat 12’de açıyoruz akşam 4 gibi kapatıp gidiyoruz. Bizi çok olumsuz etkiledi tam sezonun başlamasına yakın bir dönemdi tamamen bıçak gibi kesildi. Şu anda çarşımıza giren çıkan yok esnafımız şu anda maalesef bir aydır şefte yapmadan dükkana müşteri girmeden sadece açıp kapatıp gidiyoruz. Yaklaşık ilk açıklandığı günden bu yana bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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