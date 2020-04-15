Evde kalan vatandaşlar için ücretsiz online fizyoterapi

– Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşlar için online fizyoterapi tedavisi hizmeti başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha sağlıklı, verimli ve kaliteli zaman geçirmesi için başlatılan fizyoterapi uygulamaları, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için 'Evde Kal Evde Spor Var' sloganıyla başlattığı online spor hizmetinin ardından 'online fizyoterapi' hizmetine de başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen pilates eğitimleri ve fizyoterapi uygulamaları da video çekimleri yapılarak yayınlanıyor. Fizyoterapist Fatma Nur İpeker tarafından verilen terapi, hastalık çeşitlerine göre de çekimler yapılarak videolar Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.



"Hastalık çeşitlerine uygun videolar çekiliyor"

Fizyoterapi uygulamalarının korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşların daha sağlıklı, verimli ve kaliteli zaman geçirmelerinde önemli rol oynayacağını ifade eden Fizyoterapist Fatma Nur İpeker, söz konusu çalışmaların fizyoterapi tedavileri yarıda kalan vatandaşlar için de önemli olduğunu belirtti. Fizyoterapist İpeker, "Çalışmalar hastalık çeşitlerine uygun programlarla da oluşturuluyor. Her hasta grubuna uygun ayrı ayrı videolar çekiliyor. Burada temel olarak normalde yaptığımız terapiyi, rehabilitasyon programlarını ev düzeyinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kalp, tansiyon, koah hastaları, kronik akciğer rahatsızlığı olanlar, yaşlı gruplarının evlerinde yapabilecekleri, gebelerimiz, çocuklarımız, kanser hastalarımız, bel ve boyun ağrısı olanlar ile fibromiyarji hastaları için ayrı ayrı videolar çekiliyor" şeklinde konuştu.



"Hepimiz evde kalalım, aktif ve sağlıklı kalalım"

Vatandaşların aktif ve kendi bedenleri izin verdiği kadarıyla hareketli kalmalarını tavsiye eden Fizyoterapist İpeker, "Denizli Büyükşehir Belediyesi bizlerin evde kalmaları için çok güzel bir program başlattı. 'Hepimiz evde kalalım, aktif ve sağlıklı kalalım' sloganıyla hareket ediyoruz. Bol bol solunum egzersizleri yapalım. Herkesin kendine uygun egzersizler yapmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın vücutlarını zorlamadan kendi kapasitelerinde egzersiz yapmalarını öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.