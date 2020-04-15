Denizli’de otomobil alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Sümer Mahallesi Çal Caddesi’nde park halindeki Hurşit Ünal’a ait olan 34 VJ 5098 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili incele başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.