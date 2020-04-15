Hayvan pisliğine saplanan ineği itfaiye kurtardı 

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de hayvan pisliğinin içerisine batan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. <br>Olay, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Şen'e ait inek, saat 17.00 sıralarında büyükbaş hayvanların pisliğinin döküldüğü alana girdi. Hayvan pisliğine saplanan ve çıkamayan ineği gören vatandaşlar, sahibine haber verdi. Mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halatlar ve iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı yerden yara almadan kurtardı. Hayvan sahibi Şen itfaiye ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT<br>2020-04-15 22:14:40<br>

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