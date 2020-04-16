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Öğretmen adayları bu kez evde kalan minikler için harekete geçti Evde kalan PAÜ öğrencileri çocuklar için kısa film hazırladı

İHA

Öğretmen adayları bu kez evde kalan minikler için harekete geçti Evde kalan PAÜ öğrencileri çocuklar için kısa film hazırladı

Denizli Pamukkale Üniversitesi öğretmen adayları işitme engelliler için masal anlatarak, miniklere evde zaman geçirmeleri için etkinlikler hazırlıyor.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, uzaktan eğitimin devreye girmesiyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında evlerinden çeşitli projeleri hayata geçiriyorlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri bu kez minik öğrenciler için kamera karşısına geçti. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencisi Elif Beyza Kara, topluma hizmet uygulamaları dersi için işitme engelli minik öğrencilere işaret diliyle masal anlattı. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi Gülben Bulur ise dışarı çıkamayan minikler için nişasta, kakao ve su ile çamur yapmayı, ayrıca pastel boyalar ve kağıt kullanarak resim yapmayı gösterdi.

Öğretmen adayları çocuklar için origami sanatını gösterdi
PAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisi Mislina Şahin, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında origami sanatı ile kurbağa yaptı. Bunları görüntüleyerek kısa film hazırladı ve çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için katkıda bulundu. PAÜ Eğitim Fakültesi öğretmen adayları, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle faaliyetlerini evlerinden yürütmeye başladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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