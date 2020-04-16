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Çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutlayacak

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Apartmanda yaşayan çocuklar, bayram günü İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra balkonda coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Gerzele Mahallesi Geriz Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutlamaya...

Çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutlayacak

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 katlı bir apartmanda oturan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarını süsleyerek kutlamaya karar verdi. Apartmanda yaşayan çocuklar, bayram günü İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra balkonda coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.<br>Gerzele Mahallesi Geriz Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutlamaya karar verdi. 5 katlı apartmanın bütün dairelerinde yaşayan 10 çocuk, aileleriyle birlikte afişlere 23 Nisan için yazılar yazdı. Daha sonra hazırlanan afişler, bayrak ve balonlarla süslendi. En üstteki balkona '100. Yıl' yazılırken, aşağıya doğru bütün balkonlara parçalar halinde '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun' afişleri asıldı. Apartmanda yaşayan çocuklar, bayramlık kıyafetlerini giyerek balkonlara çıkıp, 23 Nisan'ı beklemeye başladı. Apartmanda yaşayan çocukların bayram coşkusuna diğer apartmanlarda yaşayanlarda ortak oluyor.<br>BAYRAMI BALKONDA KUTLAYACAKLAR<br>Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları yasak olan çocuklar, 23 Nisan günü, balkonlarına çıkıp, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şiirler ve şarkılar söyleyerek dans edip, bayramı kutlayacaklarını söyledi. Apartmanın ikinci katında yaşayan Egemen Güneş ise 23 Nisan için yazdığı şiiri okuyup, bayram günü için hazırlık yaptı. 7 yaşındaki Mehmet Çınar Cerit, koronavirüs salgını nedeniyle bayramı evden kutlayacaklarını belirtip, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın hastalık olmasaydı okulda kutlayacaktık. Hastalık nedeniyle evden çıkamıyoruz. 23 Nisan'ı balkonlarımızdan da olsa kutlayacağız" dedi.<br>Ağabeyi Süleyman Cerit (15) de "Çocuk bayramımızı evden kutlayacağız, koronavirüs buna engel değil. Balkonlara süslemeleri yaparken çok mutlu olduk. Biz çocuklar 23 Nisan'ı her türlü kutlarız. Bugünler geçecek ve bayramımızı daha güzel kutlayacağız" dedi.  7 yaşındaki Mehmet Yağız Ercan da "Evden çıkamadığımız bu günlerde yaptığımız bu etkinlik diğer çocuklara moral olsun. Atatürk'ü seviyorum, bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.<br>8 yaşındaki Barış Manaz ise, "Bayramımızı hastalık nedeniyle okullar tatil olunca evden kutlayacağız. Bizim de evden dışarı çıkmamız yasak. Biz de çareyi balkonları süslemekte bulduk. Balkonlarda şiirler okuyup, dans ederek bayramı kutlayacağız" dedi.  Ablası 14 yaşındaki Neşe Manaz da şunları söyledi:<br>"Koronavirüs salgınından önce okulda yapmayı planladığımız her şeyi evden yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin evde kaldığı bu süre içinde tüm çocuklar balkonlarını süsleyip, bayramı kutlayabilir. Biz de balkonda bayramı coşkuyla kutlayacağız."DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-16 15:04:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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