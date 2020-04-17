Denizli nüfusunun 248 bin 511’i çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, Denizli’nin 1 milyon 37 bin 208 olan nüfusunun 248 bin 511’inin 017 yaş gurubu çocuklardan oluştuğu belirtildi.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24’ünü çocuk nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre “017” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2019 yılında Denizli nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturdu.

Denizli’de çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 66 bin 173’ünün “04” yaş grubu, 69 bin 38’inin “59”, 71 bin 807’sinin “1014” ve 41 bin 493’ünün ise “1517” yaş grubundaki çocuklar oluştuğu kaydedildi.

2019 yılında Denizli’de bulunan 137 koruyucu ailenin yanında 174 çocuk olduğu aktarıldı.

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