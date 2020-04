Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan memnun Gündüz tenha olan balık hali akşamları ise müşteri ile doluyor Sezon ortası olmasına rağmen balık satışları hal esnafının yüzünü güldürdü

Denizli balık halinde korona virüse rağmen sezon ortası yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinde durgun olan balık halinde akşam saatlerinde ise deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmediğini belirten esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından birçok sektörde düşüş meydana geldi. Tedbirler kapsamında restoranlar kapanmasına rağmen algötür ve paket servislerinin yanı sıra balıkçılarda ise yoğunluk başladı. Yurt genelinde balık avlama sezonu 15 Nisan itibariyle yasaklandı. Balık sezonunun kapanmasına rağmen balık halinde tezgahlarda her çeşit balık bulunuyor. Balık halinde fiyatların ise sezona rağmen uygun olduğu kaydedildi. Korona virüse rağmen satışlardan memnun olduklarını ifade eden hal esnafı Ferhat Tak, korona virüsün etkilemediği sektörlerden birisinin gıda sektörü olduğunu hatırlattı. Satışların iyi olduğunu dile getiren Tak, “Bizim balık işi inadına hızlandı. Baya bir talep var. Zaten virüse karşı vücudun dirençli olması lazım. Bundan dolayı herkes balığa geliyor. Geçen yıla bakarsak işler yavaştı. Bu yıl birden hızlandı. Sezon kapanmasına rağmen sezon ortası gibi iş yapıyoruz. Av yasağı büyük gemileri kapsıyor. Küçük tekneler serbest. Balıkta sıkıntı yok. Kışın gelmeyen güzel deniz balıkları yazın geliyor. Küçük tekneler yakalıyor. Küçük balık dondurulmuş geliyor ama büyük balıkta tezgahlarımız dolu. Her çeşit balığımız var. Fiyatlarımız uygun. Sezon başından beri aynı gidiyor. Hatta bazı balıklarda düşüş var” dedi.

Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre iyi olduğunu aktaran Tak, her geçen yıl Denizli’nin artan balık kültürünün de satışlara olumlu yansıdığını dile getirdi. Tak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı oluyoruz, indirim yapıyoruz. 10 sene önceye bakarsak şimdi bir değişiklik var. İnsanlar alışıyor artık balığa, eskiden Denizli’de balık kültürü yoktu. Şu anda öyle değil. Yazın da düzenli balık yiyen var. Önceden yasak olduğu zaman balık yenmez diye düşünülüyordu. Ama şimdi küçük tekneler serbest olduğu için günlük balık geliyor. Günlük İzmir’e giderek balık getiriyoruz. Balıkta sıkıntın yok. Vatandaşlara da diyoruz, haftada en az iki gün balık yesinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.