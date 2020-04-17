Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan memnun Gündüz tenha olan balık hali akşamları ise müşteri ile doluyor Sezon ortası olmasına rağmen balık satışları hal esnafının yüzünü güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan memnun Gündüz tenha olan balık hali akşamları ise müşteri ile doluyor Sezon ortası olmasına rağmen balık satışları hal esnafının yüzünü güldürdü

İHA

Denizli balık halinde korona virüse rağmen sezon ortası yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinde durgun olan balık halinde akşam saatlerinde ise deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmediğini belirten esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan memnun Gündüz tenha olan balık hali akşamları ise müşteri ile doluyor Sezon ortası olmasına rağmen balık satışları hal esnafının yüzünü güldürdü

Denizli balık halinde korona virüse rağmen sezon ortası yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinde durgun olan balık halinde akşam saatlerinde ise deyim yerindeyse iğne atsan yere düşmediğini belirten esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.
Türkiye’de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından birçok sektörde düşüş meydana geldi. Tedbirler kapsamında restoranlar kapanmasına rağmen algötür ve paket servislerinin yanı sıra balıkçılarda ise yoğunluk başladı. Yurt genelinde balık avlama sezonu 15 Nisan itibariyle yasaklandı. Balık sezonunun kapanmasına rağmen balık halinde tezgahlarda her çeşit balık bulunuyor. Balık halinde fiyatların ise sezona rağmen uygun olduğu kaydedildi. Korona virüse rağmen satışlardan memnun olduklarını ifade eden hal esnafı Ferhat Tak, korona virüsün etkilemediği sektörlerden birisinin gıda sektörü olduğunu hatırlattı. Satışların iyi olduğunu dile getiren Tak, “Bizim balık işi inadına hızlandı. Baya bir talep var. Zaten virüse karşı vücudun dirençli olması lazım. Bundan dolayı herkes balığa geliyor. Geçen yıla bakarsak işler yavaştı. Bu yıl birden hızlandı. Sezon kapanmasına rağmen sezon ortası gibi iş yapıyoruz. Av yasağı büyük gemileri kapsıyor. Küçük tekneler serbest. Balıkta sıkıntı yok. Kışın gelmeyen güzel deniz balıkları yazın geliyor. Küçük tekneler yakalıyor. Küçük balık dondurulmuş geliyor ama büyük balıkta tezgahlarımız dolu. Her çeşit balığımız var. Fiyatlarımız uygun. Sezon başından beri aynı gidiyor. Hatta bazı balıklarda düşüş var” dedi.
Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre iyi olduğunu aktaran Tak, her geçen yıl Denizli’nin artan balık kültürünün de satışlara olumlu yansıdığını dile getirdi. Tak açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Elimizden geldiğince vatandaşlara yardımcı oluyoruz, indirim yapıyoruz. 10 sene önceye bakarsak şimdi bir değişiklik var. İnsanlar alışıyor artık balığa, eskiden Denizli’de balık kültürü yoktu. Şu anda öyle değil. Yazın da düzenli balık yiyen var. Önceden yasak olduğu zaman balık yenmez diye düşünülüyordu. Ama şimdi küçük tekneler serbest olduğu için günlük balık geliyor. Günlük İzmir’e giderek balık getiriyoruz. Balıkta sıkıntın yok. Vatandaşlara da diyoruz, haftada en az iki gün balık yesinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm tedbirler alındı Denizli hafta sonu sokağa çıkma yasağına hazır Başkan Zolan: “Vatandaşlarımıza hizmet için sahada olacağız”
YEREL HABERLER Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm ...
Denizlispor'da Aissati'ye Hollanda'dan talip var
YEREL HABERLER Denizlispor'da Aissati'ye Hollanda'dan talip var
Denizli nüfusunun 248 bin 511’i çocuklardan oluşuyor
YEREL HABERLER Denizli nüfusunun 248 bin 511’i çocuklardan oluşuyor
Yere düşüp kanlar içinde kalan adamı şans eseri polisler fark etti Kanlar içinde kaldı, ambulansa bindirilirken ‘bende bir şey yok ki’ dedi
YEREL HABERLER Yere düşüp kanlar içinde kalan adamı şans eseri ...
(Görüntülü) 'Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Dolandırıcılar koronavirüsten daha ...
'Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli'
YEREL HABERLER 'Dolandırıcılar koronavirüsten daha tehlikeli'
(Görüntülü) Denizli'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga 2 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de iki grup arasında silahlı- ...
Denizli'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de iki grup arasında silahlı- bıçaklı kavga: ...
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Öfkeli aile üyelerini polis biber gazı kullanarak dağıttı
YEREL HABERLER Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 ...
İki ailenin 2 gündür süren kavgasına polisten sosyal mesafe cezası İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgaya karışanlara polis sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesti
YEREL HABERLER İki ailenin 2 gündür süren kavgasına polisten sosyal ...
Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası
Korona virüse rağmen kumar masası kuran 19 kişiye 70 bin 875 TL ceza Aynı odada 19 şahıs kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Korona virüse rağmen kumar masası kuran 19 kişiye 70 ...
(Görüntülü) Kolonya içip, kaldırımda sızdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kolonya içip, kaldırımda sızdı
Prof. Dr. Özdel: “Korona virüs süreci insanlık açısından travmatik bir dönem” PAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Özdel: “Virüsün neden olduğu ölümler sonrasında insanoğlu ölümle yüz yüze geldi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özdel: “Korona virüs süreci insanlık ...
Kolonya içip, kaldırımda sızdı
YEREL HABERLER Kolonya içip, kaldırımda sızdı
(Görüntülü) Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler okuyup, dans ederek kutlayacaklar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocuklar 23 Nisan'ı balkondan şiirler ...
Çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutlayacak
YEREL HABERLER Çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutlayacak
Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor Çaybaşı Caddesi yıkanıp dezenfekte edildi Büyükşehir korona virüs seferberliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ...
Online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda sağladı Denizli Kart temassız yükleme sistemi ile korona virüs tedbirleri kapsamında önemli Uygulama ve internet sitesi ile online dolum hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Online dolum işlemi sağlıklı ulaşıma da büyük fayda ...
Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel olamadı Çocuklar oturdukları apartmanı 23 Nisan tören alanına çevirdi Bu apartmanda 23 Nisan’ın 100. yılı coşkusu şimdiden yaşanmaya başlandı Çocuklar ve aileler evlerinin balkonlarını rengarenk 23 Nisan pankartları ile süsledi
YEREL HABERLER Korona virüs çocukların 23 Nisan coşkusuna engel ...
Pamukkale Belediyesi çağrı merkezi ile dertlere derman oluyor Pamukkale Belediyesi çağrı merkezine günde ortalama bin talep geliyor Başkan Örki: “7 gün 24 saat esasıyla çağrı merkezi en kısa sürede talepleri yerine getiriyor”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi çağrı merkezi ile dertlere ...
Öğretmen adayları bu kez evde kalan minikler için harekete geçti Evde kalan PAÜ öğrencileri çocuklar için kısa film hazırladı
YEREL HABERLER Öğretmen adayları bu kez evde kalan minikler için ...
Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli Denizli’de her noktaya maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?
YEREL HABERLER Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar ...
(Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği devam ettirmeye çalışıyor Baba ve oğlu yıllardır demiri sanata dönüştürüyor Demircilik mesleği gelişen teknolojiye direnmeye devam ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Baba ve oğlu unutulmaya yüz tutan demirciliği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X