`Sahte peygamber´ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de diş hekimi 76 yaşındaki Doğan K. ve tekstil şirketi sahibi 34 yaşındaki Bayram Ç., hakkında, geçen yıl hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'Sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu'nun (86), ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyaya yaydıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı.<br>Mihr Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olan, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak adlandırılan İskender Erol Evrenosoğlu'nun geçen yıl kalp yetmezliğinden ölmeden önce, Denizli'de görev yapan diş hekimi Doğan K. ile tekstil şirketi sahibi Bayram Ç. hakkında geçen yıl şubat ayında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Evrenosoğlu'nun şikayetinde, kendisini telefonla arayan kişilerin dini sorular sorduklarını, görüşmeyi kayıt altına alıp, sosyal medyada yaydığını ileri sürdü. Evrenosoğlu'nun şikayeti üzerine, Savcılık tarafından iki kişi hakkında 'Kayda alınan konuşmaları yaymak' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Doğan K. ve Bayram Ç. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle Denizli 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mihr Vakfı üyesi olduğunu söyleyen Doğan K. ve Bayram Ç. verdikleri ifadede suçlamayı kabul etmedi. Dava devam ederken müşteki konumundaki İskender Evrenosoğlu, kalp yetmezliği sonucu hayatın kaybetti. Evrenosoğlu'nun ölümü nedeniyle davaya oğlu Oktay Evrenosoğlu, müşteki olarak katılıp, şikayetinin devam ettiğini, olaydan dolayı manevi zarara uğradıklarını iddia etti. Olayla ilgili yargılama sürece devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-17 16:47:44<br>

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