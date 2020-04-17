Sokağa çıkma yasağında Denizli’de üretim durmayacak Denizli’de üretimin durmaması için 400’e yakın firma başvuruda bulundu Başvuruda bulunan firmaların büyük çoğunluğu ihracat yapan firmalardan oluştu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kentlerden birisi olan Denizli’de üretimin durmaması için çoğunluğu ihracat yapan 400’e yakın firmanın çalışmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Denizli’nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta özellikle ihracat odaklı üretim yapan firmalar üretimin durmaması için İl Hıfzıssıhha Kurulu başta olmak üzere bağlı bulundukları oda ve sivil toplum kuruluşlarına başvuruda bulundu. Gayri resmi kaynaklardan alınan bilgilerde 140’a yakın firmanın doğrudan İl Hıfzıssıhha Kuruluna geri kalan işletmelerin ise bağlı oldukları odalara başvuruda bulundukları öğrenildi. Başvuruda bulunan firmaların büyük çoğunluğunun ihracata dönük üretim yapan ve bir kısmının da maske ile koruyucu malzeme üretimi yapan firmalar olduğu öğrenildi.

Çalışıp, üretimi durdurmak istemeyen firmaların ise gerekli korona virüs tedbirlerine uyduktan sonra çalışabilecekleri aktarıldı. Üretim başvurusu yapan firmaların birçoğunun faaliyet yerlerinin ise Denizli Organize Sanayi Bölgesi olduğu ifade edildi.

Başvuruda bulunan firmalarda kaç personelin olduğu bilgisi ise henüz netlik kazanmadı.

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