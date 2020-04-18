Denizlispor Sackey´in bonservisini alacak

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor´dan kiraladığı Isaac Sackey´in bonservisini alabilmek için hareke geçti. Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun´un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi. Başkan Ali Çetin´in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.<br>Denizlispor´la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı. Denizlispor´un Sackey´in yanı sıra Portekiz´in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan´ın da bonservisini alacağı vurgulandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-04-18 14:39:52<br>
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