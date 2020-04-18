Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

İHA

Denizli'de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesinde ekipler temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Siz evde kalın, biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Denizli’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesinde ekipler temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Siz evde kalın, biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Denizli’de bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 112 ve 444 9 220 nolu telefon hattından Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler özel ekipler tarafından karşılanıyor. Talepler genelde hastaneye ulaşım, eczaneden ilaç alınması gibi sağlıkla ilgili konular olurken bazı vatandaşlar da ekmek talebinde bulunuyor. Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Cumartesi ve Pazar günü 24 saat boyunca çalışarak Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 61 mahallede yaşayan vatandaşların acil olan ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oluyor. Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçe genelinde birçok noktada bulunan kedi ve köpek yuvaları ile sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve su konularak sokaktaki dostlar da unutulmadı.

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
Pamukkale ilçesinde bulunan 61 mahallede cadde ve sokak dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca akşamları da sinek ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalar devam ediyor. Larva, fare ve hamam böceği gibi şikayetleri de Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Korona virüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların ev dezenfekte talepleri de yerine getiriliyor.

“Güzel ve sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, devletin bu zor dönemde her türlü imkanla vatandaşının yanında olduğunu ve korona virüs salgınından korunmak için evde kalınması gerektiğini söyledi. Başkan Örki, “Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Devletimiz bu konuda sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepleriniz Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Pamukkale’de yaşayan herkesten tek ricamız var, siz evde kalın biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve daha sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Denizli ıssız şehre döndü 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli ıssız şehre döndü 
Denizli'de sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Denizli'de sokaklar boş kaldı
Pamukkale artık daha beyaz
YEREL HABERLER Pamukkale artık daha beyaz
19 yaşındaki Sultan'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 19 yaşındaki Sultan'dan haber alınamıyor
(Görüntülü) Pamukkale artık daha beyaz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pamukkale artık daha beyaz
Denizlispor Sackey´in bonservisini alacak
YEREL HABERLER Denizlispor Sackey´in bonservisini alacak
Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Hastalıklarına rağmen korona virüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu Veysel Karaşin: “Acı biberi, soğan ve sarımsağı çok tüketiyorum ve doğal besleniyorum”
YEREL HABERLER Hastalıklarına rağmen korona virüsü yenerek ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında görev başında
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma ...
Denizli sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayalet şehre döndü Denizli’nin cadde ve sokakları ve bu hafta sonu da bomboş kaldı
YEREL HABERLER Denizli sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayalet ...
3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangından faciadan dönüldü Aile üyeleri evlerinde çıkan yangını erken fark edip canlarını son anda kurtardı
YEREL HABERLER 3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangından ...
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayatta kaldı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü kaskı ...
(Görüntülü) Denizli'de yasak öncesi sıkı denetim 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de yasak öncesi sıkı denetim 
Denizli'de yasak öncesi denetim; Kurallara uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Denizli'de yasak öncesi denetim; Kurallara ...
Denizli'de 2 katlı ev alev alev yandı 2 katlı evden yükselen alevler birkaç yüz metre uzaktan göründü Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de 2 katlı ev alev alev yandı 2 katlı evden ...
Tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Tek katlı ev alev alev yandı
Pamukkale Belediyesi Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini almayacak
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi Çevre Temizlik ile İlan ve ...
Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi Kurallara uymayanlara para cezası kesildi
YEREL HABERLER Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde ...
Sokağa çıkma yasağında Denizli’de üretim durmayacak Denizli’de üretimin durmaması için 400’e yakın firma başvuruda bulundu Başvuruda bulunan firmaların büyük çoğunluğu ihracat yapan firmalardan oluştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında Denizli’de üretim ...
`Sahte peygamber´ ölmeden önce müridi hakkında şikayetçi olmuş
YEREL HABERLER `Sahte peygamber´ ölmeden önce müridi hakkında ...
Gebelik ve emzirme dönemindeki annelere 'korona virüs' uyarısı Tekden Hastanesi Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysun Karabulut gebelikte korona virüse dikkat çekti Karabulut: “Gebelerin rutinde korona virüs testi yaptırmalarına gerek yoktur” “Korona virüs testi pozitif çıkması doğum şeklini direkt olarak etkilemektedir”
YEREL HABERLER Gebelik ve emzirme dönemindeki annelere 'korona ...
Denizli’de 2 gecedir kavga eden aileler arasındaki gerginlik bugün de devam etti Polis 2 aile arasındaki gerginliğin kavgaya dönüşmemesi için mahallede üst düzey güvenlik önlemleri aldı
YEREL HABERLER Denizli’de 2 gecedir kavga eden aileler arasındaki ...
Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan memnun Gündüz tenha olan balık hali akşamları ise müşteri ile doluyor Sezon ortası olmasına rağmen balık satışları hal esnafının yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Korona virüse rağmen balık hali esnafı satışlardan ...
Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm tedbirler alındı Denizli hafta sonu sokağa çıkma yasağına hazır Başkan Zolan: “Vatandaşlarımıza hizmet için sahada olacağız”
YEREL HABERLER Denizli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde tüm ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X