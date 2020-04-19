Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı

<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, çukura düşen 6 kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. <br>Buldan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bir çukurda kaplumbağaların bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura inen itfaiye eri, 6 kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağalar daha sonra ormanlık alana götürülerek doğal ortamına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT<br>2020-04-19 00:10:22<br>
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