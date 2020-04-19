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Gece vakti verilen balkon konseri büyük ilgi gördü Denizli’de balkon konseri vatandaşlara moral oldu Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan vatandaşlar balkonlarda doyasıya eğlendi

İHA

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müzisyen bir vatandaş evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına gece vakti adeta konser verdi. Müziği duyanlar ise kendini kapılarının önüne ve balkonlara atarak eğlendi.

Gece vakti verilen balkon konseri büyük ilgi gördü Denizli’de balkon konseri vatandaşlara moral oldu Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde kalan vatandaşlar balkonlarda doyasıya eğlendi

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müzisyen bir vatandaş evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına gece vakti adeta konser verdi. Müziği duyanlar ise kendini kapılarının önüne ve balkonlara atarak eğlendi.
Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Serdar Yıldırım isimli müzisyen evlerinde kalan vatandaşlar için balkonuna müzik sistemi kurdu. Bilgisayarından şarkılar çalmaya başlayan Yıldırım, ardından mahalleliye adeta konser verdi. Apartmanda bulunan vatandaşlar balkonlara çıkarak, Türk bayrakları ve alkışlar ile ritim tuttu. Sokaklarda ve caddelerde sessizlik hakim olurken evlerinde kalan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı daha eğlenceli vakit geçirdi. Müziklerden memnun kalan vatandaşlar balkondan seslenerek istek parçalar istedi. Gece vakti verilen konser yaklaşık 1 saat sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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