Büyükşehir Belediyesi tedbirlere uyan vatandaşlara hizmette

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalan vatandalar için seferber oldu. Tedbirlere uyan vatandaşların ekmek ve tıbbi malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını bir telefonla ayaklarına kadar götüren büyükşehir belediyesi tam not aldı.

Denizli’nin de içinde bulunduğu 30 büyükşehirde, korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma gecesi saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda evlerinde kalan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi seferberlik başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, sabah erken saatlerden itibaren Büyükşehir ALO 153 hattına ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması kuralları ölçüsünde ekmek ve tıbbi malzemeler gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı bölgesinde görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi ekipleriyle hizmetlerine devam etti.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Cadde ve meydanlarda korona virüse karşı mücadeleyi sürdüren ekipler Demirciler Caddesi ile 2. Ticari Yolda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere mama bıraktı, kentin muhtelif yerlerine koyduğu su kaplarını da kontrol etti. Büyükşehir ekipleri tarafından hastaneye götürülen Suat Doğuş, “Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bugün benim iğne olmam gerekiyordu. Belediyeyi aradım, yardım istedim ve beni evden alarak iğne için hastaneye getirdiler. Şimdi de eve götürecekler. Böyle bir günde, Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. Ekmek siparişi kısa sürede ulaştırılan Zeynep Gök ise, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ekmek talebinde bulunduk ve hemen geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İsteklerimizi hemen karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 17 Nisan Cuma gecesi 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan tüm ekiplere teşekkür etti. Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmamak ve tüm kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bizler evde kalan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla bu zor günleri hep beraber atlatacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tekrar emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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