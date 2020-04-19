Ürolog Cemal Özkan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamadı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan (74), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. Koronavirüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.<br>Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master´lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-19 16:14:52<br>

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