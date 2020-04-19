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Odasında ölü bulunun çiftçinin cebinden uyuşturucu çıktı

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ´nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan Harun Demir (25), yaşadığı evde ölü bulundu. Cebinden uyuşturucu madde çıkan Demir´in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Olay, sabah saatlerinde Süller Mahallesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Harun Demir uyanmayınca, yakınları odasına girdi. Demir´i hareketsiz yatarken bulan ailesi, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık görevlileri, Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demir´in cenazesi, Çal...

Odasında ölü bulunun çiftçinin cebinden uyuşturucu çıktı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ´nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan Harun Demir (25), yaşadığı evde ölü bulundu. Cebinden uyuşturucu madde çıkan Demir´in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.<br>Olay, sabah saatlerinde Süller Mahallesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Harun Demir uyanmayınca, yakınları odasına girdi. Demir´i hareketsiz yatarken bulan ailesi, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık görevlileri, Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demir´in cenazesi, Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Öte yandan yapılan aramada, Demir´in üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Demir´in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-19 19:13:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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