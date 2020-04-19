Odasında ölü bulunun çiftçinin cebinden uyuşturucu çıktı

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ´nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan Harun Demir (25), yaşadığı evde ölü bulundu. Cebinden uyuşturucu madde çıkan Demir´in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.<br>Olay, sabah saatlerinde Süller Mahallesi´ndeki müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Harun Demir uyanmayınca, yakınları odasına girdi. Demir´i hareketsiz yatarken bulan ailesi, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık görevlileri, Demir´in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demir´in cenazesi, Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Öte yandan yapılan aramada, Demir´in üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Demir´in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-19 19:13:41<br>

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