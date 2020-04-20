Büyükşehir'den lezzetli tarifler Online hizmetler devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara online spor ve online fizyoterapi hizmeti sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Evde kal ve benimle yemek yap” adlı yeni bir çalışma daha başlattı. Birbirinden güzel yemek tarifleri, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayımlanıyor.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha verimli, sağlıklı ve kaliteli zaman geçirmesi için online olarak evde spor ve evde fizyoterapi hizmetleri başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, “Evde kal ve benimle yemek yap” adlı yeni bir çalışmaya daha imza attı. Evde yemek yapmanın inceliklerinin birbirinden özel ve güzel tariflerle anlatıldığı yemek programı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen program ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip ediliyor. İlk olarak Şef Rukiye Akyürek tarafından verilen yemek tariflerinin çekimleri Tarihi Atalar Evi’nde gerçekleştirildi. Kovid19 tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olan ekmek ve simit yapımı başta olmak üzere pek çok yemek tarifi videosu Denizli Büyükşehir Belediyesinin youtube ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

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