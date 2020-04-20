Yasağa uymayıp otomobille sokağa çıktı, uyuşturucuyla yakalandı

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'Ablam ve ben'

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekiplerince durdurulurken, üzerinde 50 gram eroin ele geçirildi.<br>Sarayköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma yasağı nedeniyle devriye görevi yaparken, otomobil sürücüsünü durdurdu. Yasaktan muaf olmadığı belirlenen kişinin üzerinde yapılan aramada, 50 gram eroin bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, ismi açıklanmayan kişi, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişiye, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150 liralık para cezası kesildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Deniz TOKAT <br>2020-04-20 16:47:47<br>

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