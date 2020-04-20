Kamyonette 3 bin 700 litre kaçak mazot ele geçirildi

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetinde 3 bin 700 litre kaçak mazot ile yakalanan A.C., gözaltına alındı.<br>Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 3 bin 700 litre kaçak mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-20 18:11:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.