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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü Üst katta oturan damadı yangından son anda kurtuldu

İHA

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü Üst katta oturan damadı yangından son anda kurtuldu

Denizli’nin Çal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Üst katta oturan damadı ise son anda kurtuldu.
Olay, Çal ilçesi Süller Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 2 katlı evin alt katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Üst katta oturan Mustafa Yıldırım dumanları fark etti. Evin yandığını gören Mustafa Yıldırım evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Fatma Erkuş’u kurtarmak istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisine girerek yangını söndürmeye çalışırken, hayatını kaybeden Fatma Erkuş'un cenazesi itfaiye ekipleri ve damadı tarafından dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Fatma Erkuş'un yakınları olay yerinde göz yaşına boğuldu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Fatma Erkuş'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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