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Suudi Arabistan’dan getirilen 168 vatandaş Denizli'de karantinaya alındı

İHA

Suudi Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşı Denizli'ye getirildi. 14 günlük karantina süresince Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalacak olan vatandaşlar yurda döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan’dan getirilen 168 vatandaş Denizli'de karantinaya alındı

Suudi Arabistan’da yaşayan 168 Türk vatandaşı Denizli’ye getirildi. 14 günlük karantina süresince Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalacak olan vatandaşlar yurda döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Suudi Arabistan’da yaşayan 168 Türk vatandaşı korona virüs nedeniyle Türkiye’ye getirildi. Arabistan’daki yönetimin Türk vatandaşlarına muamelesinden dolayı zorluk çeken vatandaşlar, Denizli’de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı İbni Haldun Erkek Öğrenci Yurdu’na getirildi. Çardak Havaalanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, tek kişilik odalarda 14 gün karantinada kalacak. 168 vatandaş testlerin sonucuna göre evlerine gönderilecek.
Yaşadıkları bölgede kimsenin yardımcı olmadığını ve yurda dönmekten mutlu olduğunu belirten Esat Emir, “Suudi Arabistan’dan geliyorum. Yolculuk çok iyiydi Allah’a şükür. Bir sıkıntımız olmadı, yemeğimiz de hazırdı. İnsan buraya geldikten sonra çok mutlu oluyor tabi. Orada sıkılmışsınız, yapacak bir şeyiniz yok, işiniz de yok. Yardım edecek kimse de yok. Biz kendi aramızda bir şey yapabilirsek yapıyoruz. Yapamazsak biri gelerek size bir şey veremez. Yurda geldiğim için çok mutluyum. Buradan Hatay’a gideceğim. Orada da karantina var” dedi.

“Devletimizden Allah razı olsun”
Yurt dışında yaşayan diğer arkadaşlarının da bir an önce Türkiye’ye gelmesini isteyen Semih İzmiri, “Suudi Arabistan’dan geliyoruz. Allah razı olsun devletimizden bize yardımcı oldu. Bize en iyi şekilde bütün imkanları sağlamış durumda. Şu an orada başka arkadaşlarımızda var. İnşallah en kısa zamanda onlarda gelir. Gerçekten yurt dışındaki bütün vatandaşlarımız sıkıntıda. Çok şükür biz geldik, diğer arkadaşlarımızın da gelmesini temenni ediyoruz. Ülkemize geldiğimiz için mutluyuz. Yolculuğumuz iyi geçti, çok şükür bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.
Öte yandan havaalanının ve vatandaşların kalacakları yurdun etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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