Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası öldü

'Ablam ve ben'

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı 4 metre yüksekliğindeki taşıma bandından düşen Bilal Pesin (42), hayatını kaybetti.<br>Kaynak ustası Bilal Pesin, saat 16.00 sıralarında arızalanan taş taşıma bandını tamir etmek istedi. Ancak Pesin, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki taş taşıma bandından zemine düştü. Başından darbe alan Pesin, ihbar üzerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Bilal Pesin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatnı kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Serinhisar Ramazan ÇETİN<br>2020-04-21 18:11:00<br>

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