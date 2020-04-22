'Dur' ihtarına uymadı, kamyonetle polis aracına çarpınca yakalandı

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü Yiğit Ünay ile polis otosundaki ekipler arasında kovalamaca oldu. Ünay, kamyonetle polis aracına çarptıktan sonra yanındaki kişiyle gözaltına alındı. <br>Kazai saat 02.00 sıralarında, Kayıhan Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Ali Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Yiğit Ünay, kullandığı 20 ACF 562 plakalı kamyonetin hızını artırıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında, bir süre kovalamaca oldu. Ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalışan Ünay, takip sırasında kendisini durdurmak isteyen polislerin aracına çarptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücü Yiğit Ünay ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN <br>2020-04-22 11:24:30<br>

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