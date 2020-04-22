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Denizli Ticaret Odası işverenler için önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan: “17 Nisan’dan itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi ücretsiz izine ayırabilecek” Başkan Erdoğan: “İlan, reklam ve çevre temizlik vergisi faaliyette bulunmayan dönemlerde alınmayacak” “Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak” “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak”

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüsün etkileriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında ticaret ve ekonomide hayata geçirilen yeni düzenlemelerin iş verenleri rahatlatacağını kaydederek, hükümete teşekkür etti.

Denizli Ticaret Odası işverenler için önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan: “17 Nisan’dan itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi ücretsiz izine ayırabilecek” Başkan Erdoğan: “İlan, reklam ve çevre temizlik vergisi faaliyette bulunmayan dönemlerde alınmayacak” “Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak” “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, korona virüsün etkileriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında ticaret ve ekonomide hayata geçirilen yeni düzenlemelerin iş verenleri rahatlatacağını kaydederek, hükümete teşekkür etti.
Eximbank kredileri için Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanılabileceğini bildiren DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’dan uzun zamandır beklenen haber geldi. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvuruları için de uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesinin gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca, işveren tarafından ücretsiz izine ayrılan çalışanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona erdirilen ancak işsizlik sigortasından yararlanamayanlara, 3 ay süreyle günlük 39,24 TL ödeme yapılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, “17 Nisan’dan itibaren, 3 aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izine ayırabilecek. Bu durum işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. Ayrıca, her türlü iş sözleşmesi, 17 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle, İş Kanunu’nun 25’inci maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer sebepler dışında işveren tarafından da feshedilemeyecek. Öte yandan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürütülen yetki ve toplu sözleşme prosedürleri, 3 ay süreyle uzatılacak” dedi.

“İlan, reklam ve çevre temizlik vergisi faaliyette bulunmayan dönemlerde alınmayacak”
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, 30 Nisan 2020 Perşembe gününün sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait “Kurumlar Vergisi” beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar uzatıldığını da söyledi. Erdoğan, “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacak. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin su giderleri, 3 ay süreyle ertelenebilecek. Lisanslı depoların 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisanslarının geçerlilik süresi, 1 yıl uzatılacak” diye konuştu.

“13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak”
Yeni yürürlüğe giren son düzenlemeler hakkında şu bilgiler veren Başkan Erdoğan, “Seyahat Acentaları Birliği’ne ödenen yıllık aidat, 2020 yılında alınmayacak. Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecek. Bu kapsamda, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek, madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili olacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Bu kapsamda, düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak üzere 13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Kurul üyeleri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi de yer alacak. Korona virüs salgını ile ilgili zorlayıcı sebepler kapsamında, devlete ait ormanlarda ve mesire yerlerinde, orman izinleri ile bunlardan tahsil edilecek bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek. Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecri misiller 3 ay ertelenebilecek. Milli parklarda yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek. Tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgeleri 3 ay süreyle uzatılacak. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler, 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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