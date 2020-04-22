Denizlispor kalecisi Stachowiak sözleşmesini feshetti

<br>DENİZLİ (DHA) Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak, sözleşmesini tek taraflı feshetti.<br>Denizlispor'un 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi Adam Stachowiak, 2 aylık maaşının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. <br>Yeşil siyahlı ekip yaptığı yazılı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Polonyalı oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin iyi niyetten uzak bir davranış olduğu belirtilen açıklamada, "Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada hayat adeta durma noktasına gelmişken, bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de spor olmuştur. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu zorlu süreci mümkün olduğunca en az hasarla atlatmanın çalışmaları devam ederken, kaleci Adam Stackhowiak´ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi, iyi niyetten çok uzak bir davranıştır. TFF´den alacaklarımızı alamadığımız ve tabiri caizse kasamıza bir kuruş dahi girmeyen son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntıya rağmen, futbolculara geçen hafta toplam 1.5 milyon TL ödeme yapılmış, bu hafta da 1.5 milyon TL ödeneceği açıklanmıştır. Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmesi bizleri sadece üzmüştür.<br>Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-04-22 19:14:33<br>

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