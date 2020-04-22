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Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan davulcularının evleri dolaşarak bahşiş almalarını hastalığın bulaş riski nedeniyle yasakladığını duyurdu. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında bugün olağanüstü toplantı yapan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koranavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Ramazan ayı nedeniyle alınan bazı kararlara göre, İftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere müsaade edilmeyecek.  Ramazan ayı boyunca fırın ve unlu mamül satış yerleri hariç bütün işyerlerinin...

Ramazan davulcuları bahşiş toplayamayacak

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan davulcularının evleri dolaşarak bahşiş almalarını hastalığın bulaş riski nedeniyle yasakladığını duyurdu.<br>Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında bugün olağanüstü toplantı yapan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koranavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Ramazan ayı nedeniyle alınan bazı kararlara göre, İftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere müsaade edilmeyecek.  Ramazan ayı boyunca fırın ve unlu mamül satış yerleri hariç bütün işyerlerinin saat 21.00 itibariyle kapatılmasına, her türlü evlere gıda servisi hizmetlerinin saat 21.00 itibariyle bitirilmiş olmasına karar verildi. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, Çamlık Caddesi, Gazi Bulvarı, Yenişehir Yürüyüş Yolunun ve gerektiğinde Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı/kullanabileceği caddelerin yoğunluk durumu ve zamanına göre yaya trafiğine kapatılmasına karar verdi. <br>RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞ TOPLAMAYACAK<br>Meclisin aldığı diğer bir karara göre de, Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar, haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanmasına karar verilirken, evleri dolaşarak bahşiş toplamalarına izin verilmeyecek.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-22 22:04:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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