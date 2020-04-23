Hollanda'dan getirilen 349 kişi Denizli'de karantinada

<br>Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)HOLLANDA'dan Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreci için Denizli'deki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.<br>Hollanda'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak bugün öğle saatlerinde Dalaman Havalimanı'na indirildi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'na getirildi. Polis ve AFAD ekiplerinin eskortluğunda yurt binası önüne getirilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak ateşleri ölçüldükten sonra yurttaki tek kişilik odalarına yerleştirildi. Girişte Türk bayrakları dağıtılan vatandaşlara, kendi odalarını terk etmemeleri, başka bir odaya geçmeleri durumunda 3 bin 150 lira para cezası kesileceği uyarısında bulunuldu. Yurda yerleştirilen kişilerin, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri şehirlere yönlendirileceği bildirildi. Kafilede bir yolcunun rahatsızlandığı, Muğla'da tedavi altına alındığı belirtildi. <br>'TÜRKİYE SAĞLIK YÖNÜNDEN CENNET'<br>Hollanda'dan gelen vatandaşlardan Hasan Basri Turapoğlu, Türkiye'nin örnek bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Çocuklarımın yanına 3 aylığına gitmiştim. Sağlık sigortası yaptırmamıştım. Seyahat sigortası yapmıştım. Günü bittiği için uzatamadık. Ev doktorunu aradılar çocuklarım. Biz bakamayız. Baksak da 35-40 bin Euro gider dediler. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz imkanları çok daha iyi. Dün Hollanda'da eczanede maske alamadık. Burada, otobüslerde koltukların üzerinde vardı. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayacak olursak burası sağlık yönünden cennet. Türkiye'yi beğenmeyen insanlara gidin Avrupa'yı görün diye sesleniyorum" dedi.<br>Şükrü Temiz ise, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. En güzel hizmeti aldık" diye konuştu. <br>Kente Salı günü de Suudi Arabistan'dan 160 Türk vatandaşı getirilmiş ve İbn-i Haldun Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı.<br> DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN<br>2020-04-23 00:34:12<br>

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