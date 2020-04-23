23 Nisan coşkusu Denizli’de bando ile yaşandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Saltak Caddesinde en güzel şekilde yaşandı. Balkondan vatandaşlar alkış ve ıslıklarla tempo tuttu.

23 Nisan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan Denizlililere özel bir program hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu ile 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu marş ve şarkılarla cadde ve sokaklara taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, başta çocuklar olmak üzere evlerinde kalan vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Bando takımı korona virüs (Kovid19) kapsamında tüm tedbirlerini aldı.

Öte yandan, sesleri duyan vatandaşlar balkonlarına çıkarak alkışlar ve ıslıklarla tempo tuttu.Bando programı Saltak Caddesi’nden başladı ve kentin en işlek noktalarından geçiş yaptı.

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