Diyarbakır'daki çocuklara gezi otobüsünde müzik etkinliği

<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için masal kahramanları kostümleri giyen sanatçılar, gezi otobüsünde müzik etkinliği düzenledi.<br>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Korusu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gezi otobüsünde çocuklara müzik etkinliği düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyen koro üyeleri, giydikleri masal kahramanları kostümleriyle gezi otobüsünde cadde cadde gezip, çocuklara evlerinde bayramı yaşattı. Evlerinden çıkamayan çocuklar ise balkon ve pençelerinde koru üyelerine alkışlarla eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Denizli Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-04-23 15:35:59<br>

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