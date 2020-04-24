Denizli'nin simgesi Horoz heykeli önünde İstiklal Marşı

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin '23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım' şeklindeki daveti ile kentin simgesi olan Horoz heykeli önünde toplanan vatandaşlar bando eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da eşlik etti..<br>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yapılan '23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım' çağrısı tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile 81 ilde uygulanan programa Denizli'de de tüm vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Milli Marşı okudu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da aynı saatte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi dev cam horoz heykeli önünde bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik eden Denizlililer ise pencere ve balkonlardan Başkan Zolan'ı alkışladı.<br>15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü. Programa kısıtlı sayıda katılanlar ise korona tedbirlerini ihmal etmedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-23 23:28:05<br>

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