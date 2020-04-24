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Denizli’de camilerde yakılan mahyalar Ramazan'ın geldiğini müjdeledi Cami ve mahyalar havadan drone ile görüntülendi

İHA

Ramazan ayının gelmesiyle Denizli'deki camilerde mahyalar yandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk teravih namazlarının kılınamadığı camilerde yakılan mahyalar orucu müjdelerken, cami ve mahyalar drone ile havadan görüntülendi.

Denizli’de camilerde yakılan mahyalar Ramazan'ın geldiğini müjdeledi Cami ve mahyalar havadan drone ile görüntülendi

Ramazan ayının gelmesiyle Denizli'deki camilerde mahyalar yandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk teravih namazlarının kılınamadığı camilerde yakılan mahyalar orucu müjdelerken, cami ve mahyalar drone ile havadan görüntülendi.
Denizli Delikliçınar Cami başta olmak üzere birçok camide yakılan mahyalar da ki yazılan yazılar ile Ramazan ayının geldiği mujdelendi. Teravih namazı kılınmayan Delikliçınar Camii'nin mahyasına “Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı” yazıldı. Kentte bulunan diğer camilerde ise “Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan”, Oruç Tut Sıhhat Bul” yazıları yer aldı. Denizli Delikliçınar Camii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı anısına caminin mahyası Türk bayrağı ile süslendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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