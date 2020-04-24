Denizlispor'da kale yerlilere emanet

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da kaleci Adam Stackhowiak´ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından, yeşil-siyahlı takımda eldivenler yerli file bekçilerine kaldı. Polonyalı kalecinin ayrılışının ardından Ege ekibinde kale rotasyonu belli olurken, sezon başında Demir Grup Sivasspor´dan transfer edilen Tolgahan Acar, takımın as kalecisi durumuna geldi.<br>Süper Lig maçlarında Stackhowiak´ın gerisinde yedek kulübesine mahkum kalan 33 yaşındaki kaleci, Ziraat Türkiye Kupası´nda ise 6 maçta forma giymişti. Denizlispor altyapısından yetişen Hüseyin Altıntaş ise takımın ikinci kalecisi oldu. Denizlispor teknik heyetinin, U19 takımında forma giyen genç kaleci Ali Eren Yalçın´ı da A takım kadrosuna dahil edeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-04-24 12:34:15<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-